Kocaeli'de ekmek 2 TL'den satılacak

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, yarından itibaren 2 TL'den satılacak.

En son 17 Ocak 2020 tarihinde gramajı 230 grama düşürülerek 1.75 TL’ye satılan ekmek, bu yıl gramajı aynı kalarak 2 TL’den satılacak. Zamlı fiyat ise yarından itibaren Kocaeli kent genelinde uygulanacak.

Fırın işletmecisi Mesut Ceylan, kullandıkları malzemelerin fiyatlarında artış yaşandığını belirterek, bu sebepten dolayı zam talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ceylan, "En son ekmeğe zam yapılmadı sadece 15 ay önce 1520 gram gramajı düşürüldü. Bizim işçimiz zam alabilmek için ekmeğe zam gelmesini bekliyor. Doğal olarak böyle bir zam ortaya çıktı. Şimdilik bu zam yeterli ama inşallah artış göstermeyiz" dedi. Ekmeğe gelen zammın normal olduğunu söyleyen Mahmut Şimşek, "Ben emekliyim. 1750 TL emekli maaşı alıyorum. Bir ekmeği üretmek için elde edilen ürünler tarladan çıkıp gelene kadar kaç el değiştiriyor? ‘Pahalılık var’ diyorlar var evet ama tarlada çalışan insanlar var. Yoğun çalışıyorlar. ‘Ekmek pahalı’ diyenler de akşam da zayıflamak için yürüyüş yoluna çıkıyorlar" şeklinde konuştu.

Ekmek fiyat tarifesi şu şekilde:

"230 gram ekmek 2 TL, 460 gram ekmek 4 TL, 920 gram Trabzon ekmeği 9 TL, 280 gram tam buğday ekmeği 4 TL, 420 gram tam buğday ekmeği 6 TL, 560 gram tam buğday ekmeği 8 TL, 280 gram köy ekmeği 4 TL, 420 gram köy ekmeği 6 TL, 560 gramı ise 8 TL. 230 gram bayat ekmek ise 1 TL, 920 gramı da 4 TL".

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