Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede (2)

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1 UZMAN ÇAVUŞ TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY´nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 1 uzman çavuş tutuklandı, 2'si muvazzaf 4 astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 3 askeri okul eski öğrencisi, toplam 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Alişan KOYUNCU

2021-02-05 17:00:11



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