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Körfez’de eş zamanlı çalışma

İHA

Körfez’de eş zamanlı çalışma

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde eş zamanlı olarak başlattığı yol yapım, kilit parke taşı döşeme ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda kısa süre önce başladığı düzenleme, kilitli parke taşı döşeme ve kaldırım yenilme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Hızır Reis Caddesi’nde kaldırımları yeniliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından peyzaj çalışmaları da gerçekleştirilecek.
Mor Lale’de kaldırım ve parke
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacı Osman Mahallesi Mor Lale Sokak’ta da kilit parke taşı ve kaldırım yenileme işlemlerine devam ediyor. Yetkililer, standartlara uygun şekilde yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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