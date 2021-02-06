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Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki

DHA

Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Anne şiddeti sırasında küçük çocuğun nefessiz kaldığı görüldü.
Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. 
Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-02-06 11:03:36

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