Çocuğuna şiddet uygulayıp nefessiz bırakan kadına sosyal medyada tepki (2)

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ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.´nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.´nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli

2021-02-06 11:13:44



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