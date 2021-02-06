Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (4)

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GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli ´nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada tepki toplayan Nurcan S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-06 12:29:34



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