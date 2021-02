Türk iş insanları için keşfedilmemiş pazar: Afrika TÜSİKON Genel Başkanı Beşiktepe: "Afrika insanları Türk iş insanlarına çok güveniyor"

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu (TÜSİKON) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Afrika’nın Türk iş insanları için iyi bir pazar olduğunu, Afrika'nın ise Türk iş insanlarına çok güvendiğini belirterek, "Türk iş insanları Afrika'nın 54 ülkesinde faaliyet gösteriyor, yatırımlar yapıyor ve Afrika insanları ile uyum içerisinde çalışıyor" dedi.

Beşiktepe, açıklamada Türk iş insanlarının Afrika pazarını keşfettiğini ve ciddi anlamda bir yatırım yaptığını söyledi. Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatının yüzde 48'den yüzde 38'e düştüğü dönemde aradaki kaybın Afrika pazarıyla tolere edildiğine dikkat çeken Beşiktepe, Afrika'nın Türkiye için çok önemli bir pazar haline geldiğini vurguladı. Beşiktepe, "Türk iş insanları Afrika'nın en ücra köşesine bile yatırım yapıyor, kazandığını da oradaki insanlarla paylaşıyor. Batılılardan zaman içinde çok zulüm görmüşler, batılılar hep götürmeye gelmiş, biz paylaşmaya gidiyoruz, ondan dolayı da itibarımız yüksek, bizi gerçekten çok seviyorlar ve her konuda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Afrika'da her şeye ihtiyaç var. Ne üretilse, o ülkelere ne götürülse her şey satılabilir. Oralarda yatırımcıya da ihtiyaç var. Türk iş insanları da cesaretli. Afrika'nın en ücra köşesine dükkan açıp elinde çantayla dolaşan yatırımcılarımız var. İş insanları Afrika pazarında çok büyük itibar görüyor. Bu da bize Türkiye'nin ilerleyen yıllarda Afrika pazarında daha etkin rol oynayacağını gösteriyor" dedi.



"Türkiye'de ekonomik kriz olmaz"

Türkiye'de ve dünyada yaşanan korona virüs salgını sonrasında dövizde hareketli günlerin yaşandığına değinen Beşiktepe, dövizdeki ani iniş ve çıkışın ne ithalatçının, ne de ihracatçının işine yaramadığını söyledi. Yaşanan sosyal olayların ülke ekonomisini etkilediğini ancak önümüzdeki günlerde ekonominin normale döneceğine inandıklarını belirten Beşiktepe, "Bu şekilde devam etmez telaşa kapılmamak lazım. Türkiye'de dalgalı kur sistemi uygulandığı için ani iniş çıkışlar oldu. Ama hiç kimse endişe etmesin ve kriz beklemesin Türkiye'de ekonomik kriz olmaz. Ekonomide geldiğimiz nokta belli, güçlü bir ekonomimiz var ve bu güçlü istikrar Yatırımcımıza güç veriyor. Ekonomideki bu başarı Afrika'daki yatırımcı iş insanlarımıza cesaret veriyor" diye konuştu.



"Pazar ağını genişletmek gerekir"

İhraç ürünlerinin ve ihracat yapılan ülkelerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade eden Beşiktepe, ihraç yapılan ülke sayısını artırmak için TÜSİKON olarak yurtdışı temsilciliklerinin her geçen gün arttığını söyledi. Bir çok ülkede faaliyet gösterdiklerini kaydeden Beşiktepe, Türkiye'de üretilen ürünlerin ve yatırımcıların bir çok ülkede pazar oluşturduğunu belirtti. Beşiktepe, uluslararası konferanslar düzenleyerek, ticaretin hızlanmasında öncülük edeceklerini söyledi.



"Melih Bulu'yu duruşundan dolayı kutluyorum"

Boğaziçi olaylarını da değerlendiren Beşiktepe, "Rektör atamasını protesto etmek amacıyla üniversite önüne toplanan bir grubun yaptıkları eylem amacının dışına çıkmıştır. Derhal son verilmelidir. Bu ne olduğu bilinmeyen grubu açıklamaları ile kışkırtan onlara destek açıklamaları yapan siyasi parti liderlerini ve onların odaklarını kınıyoruz. Polisimize katil diyecek mabedimizi kıblemiz Kabe’yi yerlere serecek güvenlik güçlerimizi taşlayacak bir anlayışa sahip çıkmak onlarla aynı suçu işlemektir. Bu olaylardan siyasi çıkar sağlamayı düşünenler yanılacaktır. Boğaziçi üniversitesine yeni atanan rektör Melih Bulu'yu duruşundan dolayı kutluyor ve bu görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

