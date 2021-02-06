Çocuğuna şiddet uygulayan kadına sosyal medyada büyük tepki (5)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Nurcan S. emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından Körfez Adliyesi'ne getirildi. Nurcan S. adliyeye arka kapıdan alındı, basın mensuplarının görüntü alması engellendi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-06 15:53:28



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