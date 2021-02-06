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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 14 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ile ilgili açıklama

İHA

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından 14 yaşındaki kızına şiddet uygulayan anne ile ilgili açıklama

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kadın ve dini nikahlı eşi tutuklanırken, konu ile ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan Nurcan Serçe'nin kızı N.B.'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, görüntüler büyük tepki toplarken Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçmişti. Gözaltına alınan Nurcan Serçe emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. Serçe’nin ardından dini nikahlı eşi Hayrettin B. de dehşet veren görüntüleri çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından olayla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünün belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın ve yayın kuruluşlarında Kocaeli ili Körfez ilçesinde bir kadının kız çocuğunu darp ettiği ve yastıkla boğmaya çalıştığı yönünde görüntülerin aydınlanması ve bu görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, şüpheli N.S.’nin 14 Nisan 2020 tarihinde iki küçük erkek çocuğunu darp etmesi nedeniyle soruşturma yürütüldüğü, soruşturma sonucunda basit yaralama suçundan açılan kamu davasının Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesinde devam ettiği, bu eylem sebebiyle de şüphelinin 6 çocuğunun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı anlaşılmıştır.

Haberlere konu video kaydındaki çocuğun şüpheli N.S.’nin 2011 doğumlu küçük kızı D.B. olduğu ve söz konusu videoyu kayıt altına alan kişinin ise şüpheli N.S.’nin birlikte yaşadığı erkek arkadaşı H.B. olduğu tespit edilmekle; 6 Şubat 2021 tarihinde haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler N.S. ve H.B. yakalanarak gözaltına alınmış ve ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Körfez Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sorgu sonucunda, şüpheli N.S. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan, şüpheli H.B. 'Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım' suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmekte olup gereği halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

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