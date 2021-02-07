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Nabi YAZICI/(Kocaeli)(DHA)TEM Otoyolu İzmit geçişinde dün gece TIR´a arkadan çarpan otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. Kazada ölen Ahmet Demirkıran (24) yarın Çayırova ilçesinde toprağa verilecek. Ağır yaralanan Sedat Özçelik´in ise yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde dün gece seyir halinde olan olan Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, İzmit Hatipköy mevkiinde önünde seyreden Halil Yılmaz idaresindeki 42 PF 583 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Yaşamını yitiren Ahmet Demirkıran yarın Çayırova Garipler Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ağır yaralanan Sedat Özçelik´in ise Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Nabi YAZICI

2021-02-07 14:44:36



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