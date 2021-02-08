Kocaeli'de fırtına uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi’nden (AFKOM), vatandaşların beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı tedbirli olmaları uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmesine göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgarın Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili olacak. AFKOM’dan yapılan açıklamada Marmara Bölgesi ile birlikte Kocaeli’de de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşması beklenen fırtına öncesi önlem alınması gerektiği belirtilen açıklamada soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgusu yapıldı. Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece, geç saatlerden itibaren batı kesimlerden başlamak üzere etkili olacağı düşünülen kuvvetli rüzgârın, Marmara’nın doğusu, İç Ege ile Batı Akdeniz'de fırtına (5070 km/sa), Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (6090 km/sa), Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (4070 km/sa) seklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazi zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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