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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 Kağıtsporlu olimpik sporcu kampına davet edildi.

İHA

10 Kağıtsporlu olimpik sporcu kampına davet edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nden 10 sporcu, Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği olimpik sporcu kampına davet edildi.
Ukrayna, Azerbaycan, Moldova, Belçika, Özbekistan, İtalya ve Belarus milli takımlarının bulunduğu olimpik çalışma kampında birçok olimpiyat sporcusunun yanı sıra, olimpiyat şampiyonu, dünya ve avrupa şampiyonalarında madalya kazanmış judonun önde gelen sporcuları da bulunuyor. Pandemi sürecini Diriliş Kamplarında yaptıkları şehirden izole antrenmanlarla verimli bir şekilde geçiren 10 Büyükşehirli milli judocu, Türkiye Judo Federasyonu’nun düzenlediği olimpiyat yıldızlarının da bulunduğu kampta tecrübe kazanıyor.
Yaşları genç olan sporcular için pandemi döneminin zorlu geçtiğini ve yarışmalara katılarak Türk bayrağını tekrar dalgalandırmak istediğini dile getiren Kağıtsporlu şampiyon judocu Münir Ertuğ “Her gece bunun özlemi ile uyuyup uyanıyoruz. Hedeflerimizden kopmadık, yolumuzdan şaşmadık, çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bizim hedefimiz olimpiyat oyunlarında madalya kazanmak. Bu bağlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın spora vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Antrenmanlarımıza Diriliş Kamplarında şehirden izole bir şekilde devam ettik. Olimpik çalışma kampında ise tempo yükselterek antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bizlere sağlanan bu imkanlar için Büyükşehirimiz'e ve Federasyonumuza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Mavi beyazı bir diğer şampiyon judocu Ömer Kemal Aydın ise, “Bu zor günlerde bizlere bu imkanı sağlayan, uluslararası yıldız sporcuları bir çatı altında toplayarak izole bir şekilde kamp yapmamızı sağlayan Türkiye Judo Federasyonu ve Federasyon Başkanı Sezer Huysuz’a kendim ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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