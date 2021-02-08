Yuvacık Barajı´nda su seviyesi yüzde 33´e ulaştı

Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı´nda mevsimsel yağışların ardından su seviyesi yüzde 33´e yükseldi. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda 17 milyon 30 bin metreküp su bulunuyor.
Kocaeli´nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünün karşılandığı ve kış mevsiminde yüzde 14 seviyesine kadar gerileyerek kritik eşiğe ulaşan Yuvacık Barajı´nda su seviyesi mevsimsel yağışların ardından yüzde 33´e yükseldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi´nin internet sitesinde yer alan verilere göre Yuvacık Barajı´nda su seviyesi bugün itibariyle 17 milyon 30 bin metreküp ile yüzde 33 seviyesine ulaştı.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2021-02-08 14:33:00
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