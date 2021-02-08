Çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 139. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esma Sultan Çakırka (6) isimli çocuğa Ö.O. idaresindeki 41 VP 788 plakalı çöp kamyonu çarptı. Çocuğun yola savrulduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, minik Esma’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Minik çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, çöp kamyonu sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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