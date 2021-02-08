Polisin `dur´ ihtarına uymayıp kaçarken ayağı kırıldı

Alişan isyan etti: Yazıklar olsun!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Derince ilçesinde polisin `dur´ ihtarına uyamayarak kaçan Selçuk E. (28) bahçe duvarından atlarken ayağı karıldı. Hastaneye götürülen Selçuk E., tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olay 22.00 sıralarında Çenedağ Mahallesi Karakaş sokak üzerinde meydana geldi. Evinin önüne gelen polis ekiplerini gören Selçuk E., henüz bilinmeyen nedenle kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında evin bahçe duvarından atlamak isteyen Selçuk E.'nin ayağı kırıldı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Selçuk E., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan Selçuk E., polis merkezine götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2021-02-08 23:46:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.