Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı Asılı kalan çatının düşmesi vinçle engellendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu. Saatlerce binanın üzerinde asılı kalan çatı, vinç yardımıyla sabitlendi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı, etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle yanında bulunan binanın üzerine uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın üzerine asılı kalan çatının sallanması sebebiyle düşme tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı, bölgeye yayaların girmesini de engelledi. Ekipler, caddede pak halinde bulunan araçların, bulunduğu yerden kaldırılması için megafonla uyarılarda bulundu.

Daha sonra bölgeye çağrılan vinç yardımı ile düşme tehlikesi bulunan çatı, binaya sabitlendi.

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