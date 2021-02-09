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Fiyatı düşünce hem yatırımcılar hem de hediye alacaklar ona koştu Altın fiyatlarındaki düşüş alıcılara yaradı

İHA

Fiyatı düşünce hem yatırımcılar hem de hediye alacaklar ona koştu Altın fiyatlarındaki düşüş alıcılara yaradı

Altının hızlı düşüşünü fırsat bilen vatandaşlar, hem 14 Şubat Sevgililer Günü hediyesi almak, hem de yatırım yapmak için kuyumcuların yolunu tuttu.
Dünya genelinde güvenli bir liman olarak bilinen altın, revaçta olan yatırım araçları arasında yer alıyor. Korona virüsün etkisi ile beraber yükselişe geçen altın, aşının da bulunmasıyla şubat ayına hızlı bir düşüş ile girdi. Fiyatların düşmesini fırsat bilen vatandaşlar da hem 14 Şubat hediyesi almak, hem de yatırım yapmak için kuyumcuların yolunu tuttu. Gram altının satış fiyatı 418 TL, çeyrek altın 685 TL, Cumhuriyet altını 2820 TL, tam altın ise 2834 TL’den alıcı buluyor.
"Altının yükselmesini istiyorum"
14 Şubat hediyesi olarak eşine beş taş aldığını söyleyen Ahmet Berk, “Eşime hediye aldım, şimdi de annem için hediye bakıyorum. Altın fiyatları şuan düşüşte. Açıkçası bu durumdan pek de memnun değilim. Çünkü ben yeni düğün yaptım. Altın yükselse iyi olurdu" dedi.

"Borcumu kapatmak için güzel bir gün"
Borçlarını kapatmak için kuyumcuya geldiğine dikkat çeken Ahmet Demirören, "Borcumu kapatmak için güzel bir gün. Altın düştü, bende bu sayede borçlarımı kapatmak istiyorum. Bilezik borcum vardı. Altın fiyatlarından şuan memnunuz ama çok karışık. Kimse bir şey diyemiyor. Bir belirsizlik var. Aslında bu belirsizlik korkutuyor da" diye konuştu.

"Fiyatlar geriledi"
Kuyumcu Hamza Kumru ise son dönemde altın fiyatlarının düşüşte olduğunu belirterek, "Altın, şuanda yatırım yapılacak seviyeye geldi. Şuanda yatırım yapılabilir. Ekonomi iyiye gittikçe fiyatlar geriledi. Bunun zaten sinyalleri de vardı. Örneğin altın fiyatları faize de bağlı. Faizin yükselmesi, düşmesi altını etkiliyor. Fiyatlarda aşı da etkili oldu. Şimdi güzel haberler geliyor. Böyle güzel haberler oldukça altın fiyatları da ona eş değer şekilde değişiyor" şeklinde konuştu.
"Yatırım yapılacak bir zaman"
Yatırımcılara çağrıda bulunan Kumru, "Şuan yatırım yapılacak zaman. Yatırımcılar gelip, altınını alsınlar. Belki altın 3,5 TL daha gerileyebilir ama önü şuan gerçekten açık. Altın sonuçta 550 TL'ye kadar yükseldi. Yine o seviyelere gelirse yatırımcı kazanç elde edecek. Örneğin bahar ayında nişan, düğün gibi organizasyon yapacak olanlar bu fiyattan altın alabilirler. Şuan dükkanımızda hem 14 Şubat, hem de normal zaman yoğunluğu var. Maalesef bu dönemde, 'altın düşecek' korkusu ile altınını satanlar oldu. Ama şuan tam alma vakti" ifadelerini kullandı.

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