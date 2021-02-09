Lodosta kopan dev brandaya itfaiye müdahale etti

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te dün gece etkili olan şiddetli lodosta 8 katlı binada yerinden koparak asılı kalan dev branda, itfaiye ekiplerince indirildi.
İzmit´te dün gece etkili olan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos nedeniyle Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir kafenin ön cephesinde asılı olan 70 metrekarelik branda koptu. Bağlantıyı sağlayan iplerin kopması sonucu 8 katlı binada asılı kalan branda, tehlike oluşturunca itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, merdivenli araca çıkıp iplerini kestiği dev brandayı güvenli bir şekilde indirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-02-09 11:21:19
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