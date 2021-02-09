Başkan Özlü: "Ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı"

Başiskele Belediyesi olarak piyasa borçları konusunda çok iyi bir noktada olduklarını belirten Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Vadesi gelip de ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı. Elhamdülillah borç yönetimi ve mali disiplin konusunda bizim alnımız ak" dedi.



Başiskele Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı 2. Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Covid19 sebebiyle oluşan ekonomik olumsuzluklardan dolayı belediyeye ait şirketin mülkiyetinde ve tasarrufunda olan taşınmazlarda ticari faaliyetlerini yürüten işletme sahiplerinin kira bedellerinde indirim veya ertelenmesini, faaliyeti durdurulan veya kısıtlamalar sebebiyle faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunamadıkları sürelere ait kira bedellerinin tahsil edilmemesini içeren gündemin 14. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 15. ve 16. maddesi ise Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği hali ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem maddelerinin mecliste görüşülüp karara bağlanmasının ardından konuşma yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, belediye borçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



"Alnımız ak"

Başiskele Belediyesi olarak piyasa borçları konusunda çok iyi bir noktada olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, "Zaten bizler Başiskele Belediyesi olarak piyasa borçları noktasında çok güzel bir noktaya geldik. Vadesi gelip de ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı. Elhamdülillah borç yönetimi ve mali disiplin konusunda bizim alnımız ak. Bu konuda piyasadaki itibarımız yüksek. Sizlerin de desteğiyle bugün çok önemli güzel bir şeye daha imza attık. Ben şahsım, ekibim ve Başiskele halkı adına bu desteğinizden dolayı tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah aynı şekilde mali disiplinimizi istikrarlı bir şekilde koruyarak Başiskele Belediyemizi ve ilçemizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



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