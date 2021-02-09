Şehir Hastanesi Tramvay Hattı için yol kapatılacak

Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı 1. Etap çalışmaları, 28 Haziran Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi kesişiminde Kuşak sokak üzerinde Dumanlık sokak ile Başaran Caddesi arasında kalan bölümünde yapılacak. Çalışma süresince belirtilen güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.
Yapılacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi için ilk kazma yarın vurulacak. Bölgede yapılacak çalışma için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de gerekli önlemleri aldı. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattı yapım işi kapsamında, Altyapı Yatırımlar Genel Müdürlüğü yüklenicisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı kesişiminden başlanarak Şehir hastanesine kadarı olan kısımda çalışma yapılacak. Etaplar halinde yapılacak çalışma için gerekli önlemler alındı.
1. Etap çalışmaları 28 Haziran Mahallesi ve Bekirdere Mahallesi kesişiminde Kuşak sokak üzerinde Dumanlık sokak ile Başaran Caddesi arasında kalan bölümünde yapılacak. Çalışma süresince belirtilen güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada sürücülerin çalışma süresince alternatif güzergahları kullanabileceği belirtildi.
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