Koronavirüs tedavisi gören polis memuru, yaşamını yitirdi

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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören polis memuru Yusuf Acar (44), yaşamını yitirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli evli ve 3 çocuk babası polis memuru Yusuf Acar, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Bir süre evinde tedavi gören Acar, durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren polis memuru Acar, dün gece hayatını kaybetti. Yusuf Acar'ın cenazesi, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-02-09 15:35:11



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