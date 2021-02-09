Babaanne ve torunu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü



Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen babaanne Saadet Kurtaran (63) ve torunu Kadir Kurtaran (12), kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi.

Olay, Körfez Çamlıtepe Mahallesi, Yeşil Sokak´ta bir evde yaşandı. Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek için geldikleri evde, babaanne ve torununu hareketsiz halde buldu. Evdeki duman ve is kokusunu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından babaanne ve torunu ambulans ile Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Babaanne Saadet Kurtaran ve torunu Kadir Kurtaran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.4DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-09 21:06:16



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