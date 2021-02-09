Kocaeli’de 19 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ve Derince ilçelerinde 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, şehirler arası bir otobüsle Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin taşındığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Gebze otoban gişelerde yolcu otobüsünü durduran ekipler, otobüste arama yaptı. Yapılan aramada otobüs içerisinde herhangi bir geçerli belgesi bulunmayan 9 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.Y. isimli şüpheli şahsın adli mercilere mevcutlu olarak sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan ekipler, Derince ilçesinde hurdacılık yapılan bir iş yerinde de kaçak göçmen şahısların çalıştığını tespit etti. Bunun üzerine adrese baskın düzenleyen ekipler, adreste yapılan aramada herhangi bir geçerli belgesi olmayan 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen şahsı yakaladı. Bu şahısları işyerinde çalıştıran ve barındıran F.I. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

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