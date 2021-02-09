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Kocaeli'de Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı

DHA

Kocaeli'de Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı


Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Derince ve Gebze ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda Afganistan uyruklu toplam 19 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesindeki bir hurdacıda, 10 düzensiz göçmenin kaçak olarak çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 10 düzensiz göçmen yakalarken, göçmenleri kaçak olarak çalıştırdığı tespit edilen iş yeri sahibi F.I.´yı da gözaltına aldı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Bugün Gebze ilçesinde rutin kontrol sırasında durdurulan şehirler arası bir otobüste yapılan aramada ise ülkeye kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, otobüs sürücüsü H.Y. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN
2021-02-09 23:23:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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