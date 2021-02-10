Pasta ustası iş yerinde ölü bulundu

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te pasta ustası Hüseyin Demiray (63) aynı zamanda yaşadığı iş yerinde ağabeyi Mustafa Demiray tarafından ölü bulundu.
Olay, Hacı Hızır Mahallesi Veli Baba Sokak´ta meydana geldi. Sabah saatlerinde kardeşi ile beraber işlettiği pastanenin önüne gelen Mustafa Demiray, iş yerinin kepenklerinin açılmadığını gördü. Kilidi açarak içeriye giren Mustafa Demiray, kardeşi Hüseyin Demiray´ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Hüseyin Demiray´ın öldüğü belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hüseyin Demiray´ın cansız bedeni morga götürüldü. Hüseyin Demiray´ın uzun süredir sağlık problemleri olduğu ve işlettiği pastanede yaşadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-02-10 10:47:34
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