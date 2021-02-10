Yan yatan tırda sıkışan sürücüyü camı parçalayarak kurtardılar Tavuk yüklü tır devrildi sürücü içinde sıkıştı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde virajda devrilen şoklanmış tavuk yüklü tırın sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri, tırın camını parçalayarak yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaza, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi D100 alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Çalık yönetimindeki 41 AEL 508 plakalı şoklanmış tavuk yüklü tır, yurtdışına gidecek ürünleri Kirazlıyalı’daki limana götürürken virajı alamayarak yan yattı. Devrilen tırın içinde sıkışan sürücü Çalık yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü tırın camını parçalayarak araç içinden çıkardı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yan yatan tır çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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