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Kartepe'nin en büyük kapalı çarşısı tamamlanıyor

İHA

Kartepe'nin en büyük kapalı çarşısı tamamlanıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde 2.etap çalışmaları hızla devam eden Kent Çarşısı’nda incelemelerde bulundu.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılan Kent Çarşısı'nın, 2. etap çalışmaları sürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'da, Kent Çarşısı’nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Kent Çarşısı’nın tamamlanması sonrasında idari tesis alanı 152 metrekare, kapalı alanı 7 bin 500 metrekare, açık oturma alanı 190 metrekare olacak. Kapalı alanda ayrıca idari bina, zabıta odası, bebek bakım odası, esnafların ve sporcuların soyunma odaları, malzeme odası, baybayan mescit, çay ocağı, iki adet engelli tuvaletleri, 3’er adet baybayan tuvalet ve kafeterya yer alacak.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Mustafa Kocaman "7500 metrekare kullanım alanı ile bölgemizin en büyük kapalı pazar alanı Kartepe Kent Çarşısı ikinci etap çalışmalarımızı yerinde inceledik. Kent Çarşımızı tamamlandığında ilçemize ve ticari hayata önemli katkılar olacaktır" dedi.

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