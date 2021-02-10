Gebze’de dezenfekte çalışmaları sürüyor

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Gebze Belediyesi tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanların yanı sıra kamu kurum kuruluşlarında da periyodik dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalar kapsamında vergi dairesi, askerlik şubesi, polis kontrol noktaları, jandarma komutanlığı karakollarının yanı sıra mahallelerdeki aile sağlığı merkezlerini özel olarak hazırlanan solüsyonla dezenfekte etti. Belediye yetkilileri, dezenfekte çalışmalarının belirlenen program dahilinde sürdürüleceği bilgisini paylaştı.

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