Çağlanur Uzundurukan ile İzmit Belediyespor yolları ayırdı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ve Avrupa Ligi’nde forma giyen ilk engelli sporcusu Çağlanur Uzundurukan, süre alamadığı için İzmit Belediyespor ile yollarını ayırdı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde Kocaeli’yi temsil eden İzmit Belediyespor’da işitme engelli Çağlanur Uzundurukan ile yollar ayrıldı. İlk kez bir süper lig takımında ve EuroLeague Woman'da forma giyen ilk engelli sporcu olma özelliğini kazanan Çağlanur Uzundurukan, maçlarda fazla süre alamayınca takımdan ayrılma kararı aldı. Ailesi ve menajeriyle birlikte kulüp yöneticileriyle görüşen Uzundurukan’ın süre alamamasının basketbol kariyerini olumsuz etkilediği, maç eksiğinin performansını daha geriye çektiği belirtilerek süre alabileceği bir takım bulması konusunda karşılıklı mutabakat sağlandı. Görüşmelerin sonunda İzmit Belediyespor, Uzundurukan ile yollarını ayırdı.



"Hiç istemesem de ayrılmak durumunda kalacağım"

Çağlanur Uzundurukan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Şu ana kadar büyük emekler harcadığım, çok zorlanarak, üzülerek, başarılar kazanarak çalışıp geldiğim bu noktada İzmit Belediyespor ile Türk tarihi ve Avrupa tarihinde bir ilke imza atmanın gururunu yaşadım. Yaşadığım büyük onurun yanı sıra benim gibi engelli arkadaşlarıma umut olmanın mutluluğunu yaşadım. Bir kadın ve engelli birey olarak yaşadığım bu büyük mutluluk için yol açan değerli başkan Fatma Kaplan Hürriyet’e çok teşekkür ederim. Engelli birey olarak ülkemizde anlaşılmayı ve fırsat eşitliğini bekleyen arkadaşlarıma umut olmayı, daha uzun süre bu başarıları sürdürmeyi çok arzu ederdim. Birçok alanda kendimi geliştirmek için çalışmaya, öğrenmeye ve kendimi yenilemeye çalıştım. Şimdi hiç istemesem de bu önemli başarıları yaşadığım takımımdan ayrılmak durumunda kalacağım.”

Öte yandan Uzundurukan ligde 2 maçta toplam 16.54 dakika süre aldı. Canik ve Birevim Elazığ Özel İdare maçlarında forma giydi. Toplam 1 sayısı bulunuyor. 1.Leyla Atalan Cup’ta da Beşiktaş ve Hatay karşısında toplam 17.06 dakika süre aldı. Uzundurukan, Avrupa Ligi Ön Eleme Maçı’nda Aluinvent DVTK Miskolc karşısında da son dakikalarda forma giydi.

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