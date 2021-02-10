6 bin esnafa 41 Kart teslim edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sebebiyle işleri bozulan esnafa destek vermek amacıyla oluşturduğu 'esnaf tanımlı 41 Kart', 6 bin esnafa dağıtıldı.

Büyükşehir belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnafın yararlanacağı destek paketi hazırladı. 20 milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılan esnaf destek paketi kapsamında gerekli şartları taşıyan esnaflara kartları dağıtılıyor.

Kart sahiplerine 3 ay boyunca aylık 1.000 TL ve toplamda 3.000 TL olmak üzere destek veriliyor. Gıda alışverişi, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödemeleri yapılabilen kartlar esnafa nefes aldırıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca bu zamana kadar 6 bin esnafa kartları teslim edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç da bazı esnafı ziyaret ederek, kartlarını teslim etti.

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