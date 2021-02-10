Başiskele'de bilgi yarışmasının finalistleri belli oldu

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen, "Kentimi Tanıyorum, Kendime Güveniyorum" bilgi yarışmasının finalistleri belli oldu.

Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Kentimi Tanıyorum, Kendime Güveniyorum" bilgi yarışmasına Başiskele’de ikamet eden ve eğitim gören 1520 yaş arası öğrenciler katıldı. Yoğun katılım ile gerçekleştirilen çevrimiçi ödüllü bilgi yarışmasında başvurusu kabul edilen yarışmacılar, ön eleme sınavına girdi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çevrimiçi yarışmada başarılı olan 6 öğrenci finalist oldu. Kerem Gülpınar, Yağmur Benli, Hamza Palaz, Emir Tuna Cin, Buse Duran ve Havin Kırmızıtoprak finale adlarını yazdıran öğrenciler oldu.

Ödüllü bilgi yarışmasının finali, Yeniköy Ahmet Özel Çok Amaçlı Konferans Salonunda yüz yüze yapılacak. Yarışmanın final bölümü 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Başiskele Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

Yarışma sonunda dereceye girecek gençlere ödüller verilecek. Yarışmanın birincisine tablet bilgisayar, ikincisine bisiklet ve üçüncüsüne akıllı saat hediye edilecek. Başiskele Belediyesi tarafından ayrıca yarışmaya katılan ve finale kalan yarışmacılara sürpriz hediyeler verilecek.

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