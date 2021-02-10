Çocuklar sokak futbolu taktiklerini Başkan Büyükakın'dan öğrendi Başkan Büyükakın, çocuklarla futbol ve basketbol oynadı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çocuklarla birlikte geçmişe yolculuk yaparak sokak futbolu ve basketbolundan güzel örnekler gösterdi. Tahir Büyükakın'ın yeteneği karşısında şaşıran çocuklar ise "Tahir Başkana bak, döktürüyor" diyerek, keyifli anlar yaşadı.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel’de gerçekleştirdiği bir dizi incelemeler ve ziyaretler sırasında 4 Temmuz Mahallesi Sarıkum Caddesi’ndeki çocuklarla birlikte geçmişe yolculuk yaptı. Büyükakın, futbol ve basketbol oynamak için hazırlık yapan çocuklarla spor alanlarına gitmeden önce sokak futbolu ve basketboldan örnekler gösterdi. Tahir Büyükakın'ın yeteneği karşısında şaşıran çocuklar, "Tahir Başkana bak, döktürüyor" diyerek, keyifli anlar yaşadı. Keyifli bir zaman geçirdiği için çocuklara teşekkür eden Başkan Büyükakın, günün anısına çocuklara hediye vermeyi de unutmadı.

"Çocuklarımıza inanıyoruz"

Başkan Büyükakın, spor tesislerinden eğitim merkezlerine kadar her alanda adım attıklarını belirterek, "Kentimizde KODELİ projesiyle robotik kodlama ve yazılım alanında çok önemli adım attık. Bu sene 97 okulumuza robotik ve yazılım sınıfları kurduk. Türkiye bugün artık uzay çalışmaları yapan bir ülke konumuna gelmiştir. Biz şuna inanıyoruz, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik aynı anda çocuklarımızın ve gençlerimizin zekasıyla hayat bulmaya devam edecek. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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