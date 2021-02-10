Kurşun yağdırıp bir gencin ölümüne sebep olan zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otopark kavgasında komşularına kurşun yağdırarak 22 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan 2 cinayet zanlısından 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 3. sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan 2 komşu aile arasında yaklaşık 1 aydır süren otopark probleminden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Mustafa A. ve Özcan A. isimli şahıslar, Erol K., oğlu Berat Şahin (22) ve akrabaları olduğu öğrenilen Hakan Ş’ye (27) silah çekti. İki şahıs 3 kişiye apartmanda adeta kurşun yağdırdı. Bunun üzerine 3 kişinin sokağa kaçmasıyla birlikte çatışma bir süre sokakta da devam etti. Olayda Erol K., oğlu Berat Şahin ve Hakan Ş. yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Berat Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin babası Erol K'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Cinayet zanlılarından 1'i tutuklandı

Olayın ardından kaçarak bir eve saklanan Mustafa A. ve Özcan A. polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrasında yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Mustafa A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Özcan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Verdikleri ifadelerde cinayetin sebebi ortaya çıktı

Cinayet zanlıları polis merkezindeki ifadelerinde ağır yaralanan Erol K. ve hayatını kaybeden oğlu Berat Şahin ile aralarında daha önceden de husumet olduğunu söyledi. Şahıslar, cinayet günü Erol K., oğlu Berat Şahin ve akrabaları Hakan Ş.’nin, ellerinde bıçaklarla kapılarına dayandıklarını, kendilerini tehdit ettiklerini öne sürdü. Aralarında bu şekilde tartışma çıktığını ve kısa sürede tartışmanın büyüdüğünü söyleyen şahıslardan Mustafa A., Erol K’nın elinde bıçakla evin içerisine zorla girdiğini, Özcan A'ya saldırmaya çalıştığını, bunun üzerine kendisinin de odasında bulunan ruhsatsız tabancasını alarak ateş etmeye başladığını ve Erol K'nın yere yığıldığını iddia etti. Mustafa A’nın oğlu Özcan A. ise, babasının elinde silahı görünce engellemeye çalıştığını, ancak başarılı olamadığını söyledi. Bunun üzerine dışarıya kaçan Berat Şahin ve Hakan Ş.’nin arkasından giden Mustafa A., Berat Şahin’in arkasından da ateş ettiğini ve Berat Şahin’in de yere yığıldığını belirtti.

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