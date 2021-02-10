Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar

Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde A.Ç., parkta çıkan tartışmada V.B. ve Y.B.'nin silahlarından çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı. A.Ç. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için polis, çalışma başlattı.
Olay, 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Bayraktar Caddesi'ndeki Aşık Veysel Parkı´nda meydana geldi. A.Ç., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen V.B. ve Y.B. ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kimin ateşlediği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar A.Ç.´nin bacağına isabet etti. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince, yaralı A.Ç., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan V.B. ve Y.B.´nin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-02-10 21:26:40
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