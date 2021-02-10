Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde yoğunlaşan trafikte yavaşlayan TIR´a çarparak altına giren otomobil sürücüsü Sezer Şeker hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikameti Emekevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sezer Şeker yönetimindeki 54 H 5902 plakalı otomobil, yoğunlaşan trafikte yavaşlayan 67 BA 023 plakalı Turgut Akpınar idaresindeki TIR´a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri TIR´ın altına giren otomobilde sıkışan yaralı sürücü Sezer Şeker´i sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulans ile özel bir hastaneye giden Sezer Şeker yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-02-10 23:44:18
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