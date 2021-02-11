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Türkiye'nin Ay'a çıkma projesinde hayaller güldürdü "10 numara hayat yaşarım orada. Çay olmazsa olmaz” “Kesinlikle selfie yapabileceğim bir araç götürürdüm “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna vatandaşlardan ilginç cevaplar Vatandaşlardan Ay’a çıkacak uzay ilk Türk için isim önerisi

İHA

Türkiye'nin Ay'a çıkma projesinde hayaller güldürdü "10 numara hayat yaşarım orada. Çay olmazsa olmaz” “Kesinlikle selfie yapabileceğim bir araç götürürdüm “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna vatandaşlardan ilginç cevaplar Vatandaşlardan Ay’a çıkacak uzay ilk Türk için isim önerisi

Kocaeli’de vatandaşlar, Ay’a çıkacak olan ilk Türk için isim önerilerinde bulundular. Vatandaşlar, “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna ise birbirinden ilginç cevaplar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladığı programda, astronot ya da kozmonot kelimelerinin yerine Türkçe bir karşılık bulunması gerektiğini ifade etmesinin ardından, Kocaeli’de vatandaşlar isim önerilerinde bulundu. Ay’a ilk kez bir Türk’ün çıkacak olmasından dolayı gururlandıklarını söyleyen vatandaşlar, Ay’a çıkacak kişi için ‘Göktürk’, ‘Gökyıldızı’, ‘Gökbey’ ismi önerilerinde bulundular. Ay’a ilk çıkan Türk olmanın heyecanını yaşamak istediklerini söyleyen bazı vatandaşlar ise, “Ay’a ilk çıkan Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna birbirinden ilginç cevaplar verdi.

“Bana kalırsa Muhammed olsun”
Uzaya gidecek ilk Türk’e Muhammed isminin verilmesi gerektiğini ifade eden Hazar Döndü isimli vatandaş, “Uzaya çıkalım çıkmasına, herhangi bir problem yok ama öncelikle bu korona virüsün bir an önce bitmesi lazım. Türkiye gelişmesine katkı sağlar, ileri gider. Bana kalırsa Muhammed olsun. Daha bir farklı olur” dedi.

“Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur”
Göktürk isminin anlamlı olacağını belirten bir genç ise, “Beni gönderseler daha güzel olur. İzmit’ten kurtulurum. Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur. Yanıma da bir insan versinler. 10 numara hayat yaşarım orada. Çay olmazsa olmaz” diye konuştu.

“Uzaya çıkınca ilk yapacağım şey havada uyumak olur”
Faruk Kır isimli bir genç ise uzaya çıkan ilk çıkan Türk olmak istediğini ve Ay’a Türkiye’ye ait bir iz bırakmak istediğini ifade ederek, “Çok geç kaldık. Haberini görünce çok sevindim ama biraz geç kaldık. Elon Musk kaç defa uzaya uydu fırlattı. Biz daha ilk kez çıkacağız. Ama Türk olduğum için, bunu başardığımız için gurur duydum. İlk çıkan ben olsam, Ay’a Türk olduğuma dair bir iz bırakırdım” şeklinde konuştu.

“Bu konuyla ilgili bir iş olursa da haberimiz olsun”
Bir vatandaş da Türkiye’nin uzay çalışmaları sırasındaki ortaya çıkacak istihdam olanaklarından yararlanmak istediğini belirterek, “Çok iyi oldu. Daha da bunların devam etmesi lazım. Bunun için çok etkili bir isim lazım. Fırtınabeyi Gökyıldızı isimleri olabilir. Bu konuyla ilgili bir iş olursa da haberimiz olsun. Bir iş çıkarsa bizim için de iyi olur. Uzaya çıkmamız iyi oldu” ifadelerini kullandı.

“Bir Türk bayrağı dikerdim”
Hayalinin aya Türk bayrağı dikmek olduğunu belirten bir genç ise, “Uzaya ilk ben çıksam önce keşfederdim. Bir Türk bayrağı dikerdim. Sonuçta oraya kadar gitmişim. Yanımda Türk bayrağı götürürdüm. İsmine Göktürk derdim. Bu tarz şeyleri destekliyorum” dedi.

“Uzaya ilk ayak bastığımda yeri öperdim”
Bir vatandaş ise uzayda yapacağı ilk işin selfie çekmek olacağını ifade ederek, “Kesinlikle selfie yapabileceğim bir araç götürürdüm. Genel olarak toplumda olan bir şey. Bir fotoğraf makinesi, kamera götürürdüm. Uzaya ilk ayak bastığımda yeri öperdim ama yer yok. Ben olsam Gökbey gibi bir isim koyarım. İçerisinde Türk olan bir isim koyardım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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