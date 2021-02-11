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Türkiye’nin otomobili için çok önemli protokol Yerli otomobilin konfor ve güvenliği artırıldı Meteorolojik veri paylaşımı, yeni teknoloji ve servislerin önünü açacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek" "Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çevre dostu bir araç. En önemlisi bu araç bir araba değil, bu tekerlekli yürüyen bir internet, bir bilgisayar"

İHA

Türkiye’nin otomobili için çok önemli protokol Yerli otomobilin konfor ve güvenliği artırıldı Meteorolojik veri paylaşımı, yeni teknoloji ve servislerin önünü açacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek" "Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çevre dostu bir araç. En önemlisi bu araç bir araba değil, bu tekerlekli yürüyen bir internet, bir bilgisayar"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TOGG arasında, meteorolojik veri ve bilgilerin paylaşımı, ortak kullanılmasına dair protokol imzaladı. Anlaşmaya göre, TOGG’un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TOGG’u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim Vadisi’nde, ‘Meteoroloji Genel MüdürlüğüTOGG Meteorolojik Verilerin Karşılıklı Paylaşımı Protokolü' imza töreni düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş katıldı.

Yeni servislerin gelişmesinin önünü açacak
‘Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı’ olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde, yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak. Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak. İmza töreninden önce Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş sunum yaparak, konu ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’nin yarım asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldı”
Sunumun ardından konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biliyorsunuz Türkiye’nin yarım asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldı. Yakın zaman önce TOGG Gemlik tesisimizin üst yapı inşaatı sözleşmesini imzaladığımızı duyurmuştuk. İnşallah kısa zaman içerisinde tesisimizi tamamlayacağız. Bu süreçte salgın demeden yasak demeden tüm iş planımızı ve çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gün geçtikçe ilk aracımızın banttan ineceği o güzel güne adım adım yaklaşıyoruz. 2017’de Cumhurbaşkanımızın TOBB Genel Kurulu’nda bize bir yaptığı çağrı ile çıktığımız bu yolda vizyoner bir yaklaşım benimsedik. Ortaklarımızın büyük fedakarlıkları ve Bakanlıklarımızın destekleriyle Türkiye’yi yeni lige ve yeniliğe taşıyacak bir şirket oluşturduk” dedi.

Bakan Pakdemirli: "Çevre dostu bir araç"
Bakan Bekir Pakdemirli de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir araya gelen girişimci grubun Türkiye için gerekli inisiyatifi alarak, 21. Yüzyılda ülkeye yakışacak bir yolculuğa çıktığını kaydetti. Pakdemirli, "Çevre dostu bir araç. En önemlisi bu araç bir araba değil, bu tekerlekli yürüyen bir internet, bir bilgisayar. Ona bu gözle bakmak lazım. Biz bakanlık olarak, ‘ne katkı koyabiliriz?’ diye yola çıktığımız zaman düşündük ve ‘TOGG’a meteoroloji tarafından bir katkımızı olabilir’ dedik. Yakın zamanda başlayan görüşmeler, birliktelikle sonuçlandı” dedi.

"Rota boyunca bizi bilgilendirecek"
Pakdemirli, "Örneğin; şu anda Kocaeli’den Şanlıurfa’ya araçla bir seyahat planı yapalım. Valizimizi Şanlıurfa’nın hava durumuna göre hazırlamamız lazım. Bununla ilgili bilgiyi araçtan alabileceğiz. Muhtemel rotamız ayrı bölgeden ve 9 ilden geçeceğiz. Rota boyunca bizi bilgilendirecek. Evden çıkarken mevsime göre kıyafet önerilerini alacağız” diye konuştu.

Bakan Varank: “Heyecan kattı”
Bakan Varank, TOGG’un Türkiye’de büyük heyecan oluşturduğunu kaydederek, “Ülkemize büyük heyecan kattı. Milletimizin yüksek bir teveccühle sahip çıktığı Türkiye’nin otomobili gibi insansız hava araçları ve diğer yerli üretimlerimiz, toplumun tüm kesimlerinde 'biz bu işi yaparız’ fikrini güçlendirdi. İşte Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı da bu özgüvenin bir ürünüdür. Milli Uzay Programımız da aynı TOGG gibi milletimizin bütün kesimleri tarafından sahiplenildi. Evet, Hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Öz güven, şuur ve adanmışlıkla başaramayacağımız hiç bir şey yok”

"Mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak"
‘Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz’ diyen Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:
“İşte bugün Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte somut bir işbirliğine imza atıyoruz. Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların, salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. TOGGMeteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak. Sektörle yakın temas içerisinde hazırladığımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası’nı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de 'Mobilite Açık Veri Setinin Oluşturulması’dır. Bildiğiniz gibi bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi, sonrasında da şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere sunulması lazım. İşte bugün, Mobilite Açık Veri Seti Oluşturulması konusunda da ilk adımı atmış oluyoruz”

"Otomobilimize kulp bulmaya çalışıyorlar"
Türkiye’nin otomobili ile ilgili sıkça eleştiri yapıldığına dikkat çeken Varank, “Özellikle muhalefet tarafından eleştiriler yapılıyor. ‘Bunun şu parçası şuradanmış, bu parçası buradanmış’ diyerek adeta otomobilimize bir kulp bulmaya çalışıyorlar. Ama burada altını çizmemiz gereken hadise şu; evet, bu Türkiye’nin otomobili, fikri bize ait bugünde olduğu gibi biz kendi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle anlaşarak ortaya katma değerli servis çıkarabiliyoruz. Eğer bu otomobil Türkiye’nin otomobili olmasaydı, yurt dışındaki global markalara adeta yalvarmamız gerekecekti” dedi.

İmzalanan protokolle birlikte TOGG’un, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak Türkiye’nin otomobilinin konfor ve güvenliğini arttıracağını dile getiren Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek. Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak. Örneğin, sis olayı bölgesel meteorolojik tahminlerde en zor konulardan biri. TOGG’un sis farlarının kullanımından, hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık olarak işlenebilecek. Tabi tüm bu veriler anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak. İşte veri, hayatımıza kolaylık sağlayan teknolojilerin üretiminde böyle önemli roller üstleniyor”

MGM ve TOGG iş birliği neler getirecek
"Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi, saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar, hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması, sürücüye hava durumuna göre rota önerileri, güzergâh boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri, araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi, aürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması, TOGG’a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi, bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması, silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı, sıcaklık vb. sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde katkı sunacak"

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