Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar çıktı Cinsel istismarda bulunan şahsa 25 yıl, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen kişiye ise 10 yıl hapis cezası verildi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrasında yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili görülen davada istismarda bulunan sanık hakkında 25 yıl, cinayeti işlediği iddia edilen sanık hakkında ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 yılının Ocak ayında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftlikte kaçak olarak çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu Kudretullah E., A.M. ve Mukimshah H., yabancı uyruklu 14 yaşındaki erkek E.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Çocuk durumu birlikte çalıştığı Hamidullah N.'ye anlattı. Çocuğun durumu anlatması sonrasında 14 yaşındaki E.A., Hamidullah N., A.M. ve Mukimshah H. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken E.A., Hamidullah N., ve A.M. bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından E.A., Hamidullah N. ve Kudretullah E. isimli 3 şahsı gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Mukimshah H. ise kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şahıslardan Kudretullah E. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan, E.A. ve Hamidullah N. ise 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak, ceza evine gönderildi.



3 maymunu oynadılar

E.A., Hamidullah N., ve Kudretullah E. hakkında açılan davada Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme salonunda avukatlar hazır bulunurken sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan ve cinsel istismardan yargılanan Kudretullah E., “Ben Türkiye’ye yeni gelmiştim. Türkçe bilmiyordum. Amacım çalışmaktı. Suçu üstüme yıkmaya çalışıyorlar” dedi.

Kasten öldürme suçundan yargılanan Hamidullah N., “Ben hiçbir şey yapmadım. Kimseyi görmedim. Bir şeye dokunmadım. Beraatimi istiyorum “ diye konuştu.

Mahkeme heyeti, ‘cinsel istismar’ suçundan yargılanan Kudretullah E. hakkında 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, Hamidullah N.’nin olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ile cezasında indirim uygulanarak 10 hapis cezası ile yargılanmasına, cinsel istismara uğrayan E.A.'nın ise beraatine karar verildi. Kaçak olan Mulimshah H. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

