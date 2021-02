3. Lig 1. Grup: Belediye Derincespor: 1 - Bucaspor: 1

– Misli.com 3. Lig 1. Grup 18. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor evinde ağırladığı Bucaspor 1928 ile 11 berabere kaldı



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

Hakemler: Sezer Yalçın xx, Şenol Bektaş xx, Hakan Yoldaş xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xx, Rıdvan Aykan xx, Melih İnan xx, Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx (Sefa Durmuş dk. 72 xx), Efe Karaoğlu xx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Tayfur Emre Yılmaz dk.65 xx), Sinan Morgil xx, Mehmet Tosun xxx (Bertuğ Başdemir dk.86 x), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Yedekler: Volkan Mert Korkmaz, Mesut Can Tunalı, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest

Teknik Direktör: Fatih Uygun

Bucaspor 1928: Şener Özcan xx, Ufuk Er xx, Berke Bıyık xxx (Saruhan Fındıkçı dk. 77 xx), Oğuz Aydın xxx (Engin Berk Nebioğlu dk. 77 xx), Cuma Menize xxx (Hasan Çelik dk. 83 xx), Tunç Murat Behram xxx, Yusuf Can Abay xx (Özcan Sertgöz dk. 86 x), Gökhan Köseoğlu xx, Enes Alıç xxx, Alper Kadir Duruk xx, Ahmet Aktaş xx

Yedekler: Kıvanç Küçükkarış, Burak Can Kunt, Emre Erdem

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Goller: Koray Baykara (dk. 41) (Belediye Derincespor), Enes Alıç (dk. 43) (Bucaspor)

Sarı Kartlar: Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Bertuğ Başdemir (Belediye Derincespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.