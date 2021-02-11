3. Lig 2. Grup: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Ceyhanspor: 1

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Misli.com 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Ceyhanspor'a 10 yenildi.



Stat: Darıca İlçe Stadı

Hakemler: Metin Ateş xx, Samet Kaya xx, Eray Tanık xx

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan x, Mahmuthan Samet Acar x (Alperen Can dk. 77 x) Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık xx, Selman Sevinç x (Furkan Akın dk. 67 x), Erdem Dikbasan x (Ahmet Kutluer dk. 77 x) Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, İbrahim Çağrı Oğuz xx (Onuray Köse dk. 58 x), Fahrettin Bıyıklı xx, Nebi Tiryakioğlu x (Emre Alan dk. 67 x)

Yedekler: Faik Kartal Duran, Hasan Göksu

Teknik Direktör: Özcan Sert

Ceyhanspor: Emrah Tuncel x, Şafak Sarı xx, Selim Asal xx (Mustafa Kurcan dk. 89 ?), Okan Salmaz x (Ahmet Can Genç dk. 78 x), Halil Aşut, Furkan Yıldırım xx (Selçuk Öztürk dk. 89 ?), Aziz Ceylan x (Fatih Yılmaz dk. 72 x) Zekeriya Çakırca, Alparslan Devlet Yüce, Murat Çaydemir, Ahmet Şahbaz xxx

Yedekler: Ali Özdemir, , Yunus Emre Karahan, Sefa Anük,

Teknik Direktör: Serhat Koç

Goller: Ahmet Şahbaz (dk. 61) (Ceyhanspor)

Sarı Kartlar: Emrah Tuncel (Ceyhanspor)

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