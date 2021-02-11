Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde komşusuna ait büfeye zorla girmeye çalışan hırsızları gören Tarık Tayşi polisi aradıktan sonra hırsızları kovaladı. Yapılan incelemede kesinleşmiş cezası bulunan Tayşi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 05.00 sıralarında Atalar Mahallesi D-100 karayolu kenarında meydana geldi. Komşusunun büfesinin kapısının 2 kişi tarafından açılmak istendiğini gören Tarık Tayşi hemen polisi arayarak yardım istedi. Ardından hırsızları kovaladı. Polisin görgü şahidi olarak ifadesine başvurduğu Tayşi, kesinleşmiş hapis cezası çıkınca polis tarafından karakola götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Tayşi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-11 17:50:35



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