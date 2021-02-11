Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor

DHA

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatı film oluyor


Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Belediyesi'nin girişimleriyle Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan Leyla Atakan'ın hayatı, beyaz perdeye aktarılıyor. Yönetmenliğini Mustafa Yılmaz'ın yapacağı `Leyla Hanım´ filminde, Leyla Atakan'ı ünlü oyuncu Naz Elmas canlandıracak.
Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olarak 1968 yılı yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen ve 11 Şubat 1971 tarihinde görev başında geçirdiği trafik kazasında 3 meclis üyesi ile birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan'ın hayatı, İzmit Belediyesi'nin girişimleriyle beyaz perdeye aktarılıyor. Atakan'ın vefatının 50´nci yıl dönümünde düzenlenen Leyla Hanım filminin lansmanına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte filmin senarist ve yönetmeni olan Mustafa Yılmaz ve oyuncular Naz Elmas, Gamze Dar, Ece Müderrisoğlu, Murat Aydın, Mehmet Çepiç ve filmin teknik kadrosu katıldı. Yapım koordinatörlüğünü Alican Taze, genel koordinatörlüğünü ise İpek Tuğçe Kozan´ın yapacağı Leyla Hanım filminde, görüntü yönetmenliğini ise Yunus Emre Karadut üstlenecek. İzmit Belediyesi´nin yapımını üstlendiği ve İzmit´in kuruluş yıl dönümü olan 28 Haziran 2021´de gösterime girmesi planlanan Leyla Hanım filminin yapımcılığını ise Zeta Yapım-Serkan Kuşari üstleniyor.
'LEYLA ATAKAN'I GELECEK NESİLLERE ANLATMAK İSTİYORUZ´
Lansman toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Böylesi önemli bir günde biz de uzun zaman önce başladığımız, Leyla Hanım'ın ve çalışma arkadaşlarının hatırasını, anılarını, yaşadıklarını, mücadelelerini, kente neler kattığını nasıl anlatabiliriz? Nasıl gelecek nesillere aktarabiliriz? Onların kentte bıraktığı izleri nasıl daha fazla yaşatabiliriz? Bu düşüncelerle başlamış olduğumuz, Leyla Atakan'ın hayatını ve çalışmalarını, çalışma arkadaşlarıyla birlikte sürdürmüş olduğu mücadeleleri anlatan bir belgesel çekimi kararı vermiştik. Bir proje çalışmasına başlamıştık. Artık o projenin biçimlendiği, artık başlangıç noktasına geldiği, güzel bir noktaya getirdiğimiz güzel bir projenin bugün tanıtımındayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara tanıdığı seçme ve seçilme hakkının yerel yönetimlerdeki sembolü haline gelen Leyla Atakan, hizmetleriyle ve yaptıklarıyla bugün halen bize ışık tutuyor. Kadının toplumdaki yeri, kadının liderliği anlamında ve erkek egemen siyasette kadının başarısının sembolü olan, Türkiye'de doğrudan seçimle göreve gelmiş ilk kadın belediye başkanı olması anlamında da biz kadınlar açısından, gerçekten bizim için rol model olan Leyla Atakan'ın anısı, hatıraları, mücadelesi çok uzun yıllar, gelecek kuşaklara kesinlikle aktarılması gereken bir lider kimliğe sahip. Bu sebeple bizim amacımız bunları yeni nesillere anlatmak, tanıtmak" dedi.
`LEYLA HANIMI CANLANDIRMAK BÜYÜK BİR ONUR´
Leyla Atakan'ı senaryoyu okumadan önce bildiğini ve rol teklifi geldiğinde heyecanlandığını anlatan başrol oyuncusu Naz Elmas, "Aslında çok sevinçliyim, çünkü çok heyecanlıyım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel anlattılar. Leyla Hanımı oynamak tabii ki çok büyük bir onur. Çünkü bahsedilen yıllarda kadınerkek eşitliği tartışılırken, Leyla Hanım´ın o genç yaşında, 30'lu yaşlarında bu mücadeleyi vermesi, İzmit'i ve halkını bu kadar sevmesi, ileri görüşlülüğü, siyasi duruşu, insanlara yaklaşımı ve merhameti beni en etkileyen kısımları oldu. Zaten bir proje geldiğinde ilk istediğim şey senaryo oluyor. Ama ben Leyla Hanımı öncesinde biliyordum. Benim için gerçekten büyük bir onur oldu. Bugün, burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Fiziksel benzerlik, insan içerisinde o ruhu taşıyıp ete kemiğe büründürdüğü zaman simaen de olsa iyiden iyiye benzemeye, yaşamaya başlıyor. İnşallah güzel bir iş olacak" şeklinde konuştu. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU
2021-02-11 20:43:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Derincespor-Bucaspor maçının ardından Uğur Balcıoğlu: "Konuşursam çok kişinin canı yanar" Fatih Uygun: "İkinci yarının lideri Derincespor’dur"
YEREL HABERLER Belediye Derincespor-Bucaspor maçının ardından Uğur ...
Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor Leyla Atakan'ın filmi 28 Haziran'da gösterimde
YEREL HABERLER Efsane kadın başkanın filmi vizyona giriyor Leyla ...
Başiskele’de ulaşımın konforu artıyor
YEREL HABERLER Başiskele’de ulaşımın konforu artıyor
Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı
YEREL HABERLER Komşusuna yardım etmek isterken tutuklandı
Zabıtadan spor salonu denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan spor salonu denetimi
Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını mezarı başında andı
YEREL HABERLER Leyla Atakan ve çalışma arkadaşlarını mezarı başında ...
Geceden başlayan husumette bir kişi daha yaralandı Silahlı yaralamanın devamında 19 yaşındaki genç bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Geceden başlayan husumette bir kişi daha ...
3. Lig 2. Grup: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Ceyhanspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig 2. Grup: Darıca Gençlerbirliği: 0 - ...
3. Lig 1. Grup: Belediye Derincespor: 1 - Bucaspor: 1
YEREL HABERLER 3. Lig 1. Grup: Belediye Derincespor: 1 - Bucaspor: 1
Bahçecik stadı spor tesisinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bahçecik stadı spor tesisinde çalışmalar sürüyor
Beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıldı
YEREL HABERLER Beklenen kar yağışı öncesinde vatandaşlar uyarıldı
Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar çıktı Cinsel istismarda bulunan şahsa 25 yıl, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen kişiye ise 10 yıl hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar ...
TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER TOGG ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında ...
İkinci Efes’i ortaya çıkaracak kazının protokolü bakanlığa gönderildi
YEREL HABERLER İkinci Efes’i ortaya çıkaracak kazının protokolü ...
Türkiye’nin otomobili için çok önemli protokol Yerli otomobilin konfor ve güvenliği artırıldı Meteorolojik veri paylaşımı, yeni teknoloji ve servislerin önünü açacak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Veriler sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacak, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamalar da kendini optimize edecek" "Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacak" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Çevre dostu bir araç. En önemlisi bu araç bir araba değil, bu tekerlekli yürüyen bir internet, bir bilgisayar"
YEREL HABERLER Türkiye’nin otomobili için çok önemli protokol Yerli ...
Türkiye'nin Ay'a çıkma projesinde hayaller güldürdü "10 numara hayat yaşarım orada. Çay olmazsa olmaz” “Kesinlikle selfie yapabileceğim bir araç götürürdüm “Ay’a çıkan ilk Türk olsaydınız, ne yapardınız” sorusuna vatandaşlardan ilginç cevaplar Vatandaşlardan Ay’a çıkacak uzay ilk Türk için isim önerisi
YEREL HABERLER Türkiye'nin Ay'a çıkma projesinde hayaller ...
Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar yaklaşık 5 bin mutasyon geçirmiştir
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karadenizli: Covid-19, şimdiye kadar ...
Kaza yaptı, tomografisinde koronavirüslü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kaza yaptı, tomografisinde koronavirüslü olduğu ...
TIR´ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER TIR´ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını ...
Otomobil tırın altında girdi: 1 ölü Işıklarda bekleyen araçları fark edemeyince tırın altına girdi
YEREL HABERLER Otomobil tırın altında girdi: 1 ölü Işıklarda ...
Park halindeki otomobillerin üzerine beton düştü Otomobillerinin yanına gelen sürücüler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu
YEREL HABERLER Park halindeki otomobillerin üzerine beton ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, kaçtılar
YEREL HABERLER Parkta tartıştıkları kişiyi bacağından vurup, ...
Parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla vuruldu
YEREL HABERLER Parkta tartıştığı husumetlisi tarafından silahla ...