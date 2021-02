Yaralı sokak köpeğine sağlıkçılar sahip çıktı

Dinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde acil tıp teknisyeni Özlem Akan (30), çalıştığı istasyon önünde yaralı halde bulduğu sokak köpeğine ilk müdahaleyi yaptı, tedavisinin yapılmasını sağladı. Akan, istasyon önünden ayrılmayan 'Şanslı' adını verdiği yavru köpeği sahiplendirmek istiyor.

Gölcük 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Özlem Akan, 1 Şubat günü nöbete geldiğinde istasyon önünde sağ arka ayağından yaralı bir yavru sokak köpeği buldu. Köpeğin yarasına pansuman yapan Akan, 24 saatlik nöbeti biter bitmez `Şanslı´ ismini verdiği köpeği veterinere götürdü. Veterinerdeki tedavisi tamamlanan Şanslı, yeniden istasyonun önüne getirildi. Köpeğin yarasına her gün pansuman yaparak iyileşmesini sağlayan Akan, sokakta yaşayan ve istasyon önünden ayrılmayan yavru köpeği sahiplendirmek istiyor.

`HER GÜN PANSUMANINI HALLETMEYE ÇALIŞIYORUZ´

Yaralı köpeği gördükten sonra ayağını sararak ilk müdahaleyi yaptıklarını söyleyen Özlem Akan, "Biz her sabah köpeklere mama veriyoruz. Bir sabah nöbete geldiğimizde ayağını fark ettik. O sabah elimizden geldiğince ön pansumanını yaptık. Kırık, çıkığı var mı diye kontrol ettik. Ertesi gün nöbet çıkışı alıp veterinere götürdük. Rutin kontrollerini yaptırdık. Tedavi sonrası tekrar buraya geldi. Biz de her gün pansumanını halletmeye çalışıyoruz. Ayağı şu an bayağı iyi durumda. Sonra aşılarını yaptırıp sahiplendirmek istiyorum. Bayağı küçük bir yavru bu köpeğimiz. Buradan arabalar geçtiği için kalmasını istemiyoruz. Umarım birileri sahiplenir. Yarası bayağı kapanmış durumda. Zaten her gün antibiyotiğini verdik. Yarası kurudu. Şu an yaranın temiz kalması için günlük pansuman yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER

