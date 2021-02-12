Kocaeli’de terör örgütü PKK'ya operasyon: 13 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayında dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.