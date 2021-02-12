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14 yıldır kayıp olan 2 arkadaş seri cinayete kurban gitmiş 2 arkadaşı öldüren şahıslar seneler sonra yakayı ele verdi Cinayet Büro ekipleri 14 yıllık cinayeti milyonlarca telefon kaydını dinleyerek aydınlattı Son iki yılda 8 cinayeti aydınlatan ekip 9. cinayette de sır perdesini araladı

İHA

14 yıldır kayıp olan 2 arkadaş seri cinayete kurban gitmiş 2 arkadaşı öldüren şahıslar seneler sonra yakayı ele verdi Cinayet Büro ekipleri 14 yıllık cinayeti milyonlarca telefon kaydını dinleyerek aydınlattı Son iki yılda 8 cinayeti aydınlatan ekip 9. cinayette de sır perdesini araladı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 2007 yılında, farklı tarihlerde kaybolan 2 arkadaşın 14 yıl sonra cinayete gittiği ortaya çıktı. Aydınlatılan cinayet ile ilgili gözaltına alınan 2 kişi, çapraz sorguda cinayetleri itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan Mahmut Şahin isimli vatandaş, 15 Mayıs 2007 tarihinde kayboldu. Vatandaşın yakınlarının ‘kayıp’ ihbarı sonrasında Şahin’in bulunması için çalışma başlatıldı. Arama çalışmaları sürerken, Mahmut Şahin’in aynı ilçede yaşayan arkadaşı Nihat Şahin de 30 Kasın 2007 tarihinde kayboldu. Kayboldukları yıl yapılan çalışmalarda Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’e ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Son iki yılda 8 faili meçhul cinayeti çözen ekip dosyaları yeniden açtı
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için verdiği talimat kapsamında başlatılan çalışmalar kapsamında 14 yıl boyunca haber alınamayan Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in dosyaları tekrar açıldı. Daha önce 8 faili meçhul cinayeti çözen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, milyonlarca telefon görüşmesi dinlendi, tüm ayrıntılar ekipler tarafından inceleme altına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar cinayeti itiraf etti
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Olayla ilgili Serdar T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu öğrenilen bir şahsın olay sonrasında yurtdışına kaçtığı, 1 şahsın ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Serdar T. ve A.Y., çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Şahısların ifadelerinde, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’i aralarındaki husumet sebebi ile öldürdüklerini, Nihat Şahin’i Gölcük Nüzhetiye Mahallesi mevkiinde, Mahmut Şahin’i ise Karamürsel ilçesi İznik yolu mevkiinde gömdüklerini söylediklerini öğrendi.

Kaybolan vatandaşlardan birisinin cesedi bulundu
Şahısların ifadesi doğrultusunda, Mahmut Şahin ve Nihat Şahin’in bulunması için arama çalışması başlattı. Şahısların gösterdiği Nüzhetiye bölgesindeki arama çalışmalarında Nihat Şahin’in cesedi, dere kenarında gömülü halde bulundu. İznik yolu bölgesinde yapılan aramalarda ise Mahmut Şahin’in cesedi bulunmadı. Ekiplerin Mahmut Şahin’in bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Gözaltındaki Serdar T. ve A.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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