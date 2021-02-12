Tramvay güzergahı aydınlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeni Cuma Tramvay Durağı'ndan Merkez Bankasına kadar aydınlatma ledleri yerleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tramvay güzergahı boyunca aydınlatma ledleri yerleştirildi. Şehabettin Bilgisu Caddesi Yeni Cuma Durağı’ndan başlayan görsel aydınlatmalar, Merkez Bankası’na kadar uzanıyor.

Havadan görüntülendi

Büyükşehir Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yerleştirilen led figürler havadan da görüntülendi. Tramvay güzergahının oluşturduğu görsellik hayranlık oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonrası ışıl ışıl olan Şehabettin Bilgisu Caddesi’nde vatandaşla çokça fotoğraf çektirdi.

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