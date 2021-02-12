KO-MEK Sepeti’nden Sevgililer Günü’ne özel çekiliş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KOMEK Sepeti, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir çekiliş düzenledi. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi KOMEK Sepeti’nde harcamak üzere 250 TL’lik hediye çeki kazandı.

Çekiliş çarşamba günü, İnstagram üzerinden yapılan canlı yayınla gerçekleştirildi. Çekilişe çok sayıda vatandaş katıldı. Canlı yayında yapılan çekilişte 14 kişi 250 TL’lik hediye çekini almaya hak kazandı. Kazanan 14 kişi bugün akşamına kadar KOMEK Sepeti İnstagram hesabı üzerinden iletişim bilgilerini paylaşacak. Bunun ardından kazanan takipçilere KOMEK Sepetinde kullanmak üzere hediye çekleri tanımlanacak.

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