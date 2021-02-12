Körfez Belediyesi karla mücadeleye hazır

Körfez Belediyesi, meteorolojiden gelen uyarılar sonrası etkili olacak kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm önlemlerini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerine göre, Körfez’de etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanmalara karşı teyakkuza geçen Körfez Belediyesi, tüm hazırlıklarını tamamladı. 13 araç filosu ve 50 kişilik personel ile karla mücadele ekipleri kuruldu. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ana arterler başta olmak üzere vatandaşların kullandığı ulaşım yolları için gerekli tedbirler alındı.

Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayacak olan Körfez Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin belirlenen noktalarında iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmaları yaparak, yolları sürekli açık tutacak.

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