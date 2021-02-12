Büyükşehir hafta sonu 55 hatta hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için 55 hatta hizmet sunacak.

Korona virüs salgınına karşı mücadelede kapsamında hafta sonu uygulanan kısıtlamalardan muaf olan vatandaşlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmeti sağlayacak. Tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00’dan 09.00’a, akşam 17.00’dan 19.00’a kadar tramvay güzergahında belediye otobüsleriyle hizmet verilecek.

UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.0009.00, akşam ise 17.0019.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verilecek.

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