Kartepe'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kartepe Belediyesi ile Türk Kızılay’ı, "Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenledi.

Kartepe Belediyesi Türk Kızılay’ı ile birlikte son iki yılda üçüncü kez kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleşen kan bağışına, belediye personelinin yanı sıra vatandaşlarda katıldı. İlk bağışı ise Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptı. Bir çok gönüllü bağışçının sağlık kriterleri uygun olmadığı için bağışları kabul edilemedi. Toplamda 63 ünite kan, 30 kök hücre bağışı ile Kartepe’nin bir gündeki en yüksek bağış rakamına ulaşıldı.

Kan bağışı konusunda sorumluluklarını yerine getirdiklerini kaydeden Kocaman, "Türk Kızılay’ımızla birlikte 3’ncü defa kan bağışı kampanyası düzenledik. Covid19 sürecinde Kızılay'ımızın kan stoklarında ciddi azalma meydana geldi. Bizlerde üzerimize düşen sorumluluk ile kan ve kök hücre bağışında bulunduk. Belediye personelimiz ve hemşehrilerimiz kan bağışı kampanyasına büyük destek verdiler" dedi.

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